Usa: la California definisce le regole per il riavvio delle attività manifatturiere

- Lo Stato Usa della California ha definito le regole per il riavvio delle attività del settore manifatturiero, bloccato a causa delle misure di contenimento della pandemia di coronavirus. Il piano prevede fissa una serie di requisiti per la riapertura, come l’attuazione di misure di distanziamento fisico tra i dipendenti, la misurazione della temperatura corporea e la formazione del personale per arginare la propagazione del virus. L’annuncio è stato accolto con esultanza da Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, che a causa del blocco economico della California aveva dovuto interrompere le attività produttive presso il suo unico mega-stabilimento negli Usa: Tesla ha sede nella contea di Alameda, nell’Area della Baia di San Francisco, dove è in vigore un protocollo di blocco economico separato che dovrebbe concludersi alla fine di maggio. L’unico stabilimento produttivo di Tesla negli Usa si trova invece a Fremont, sempre in California, e non ha potuto operare regolarmente a causa di una ordinanza giudiziaria motivata da ragioni di sanità pubblica. L’ufficio dello sceriffo di Alameda ha precisato a questo proposito che l’ordinanza di Stato annunciata ieri, 7 maggio, non inficia l’ordinanza su cui poggia il blocco delle attività produttive di Tesla. (Nys)