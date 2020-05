© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 8 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3741m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un promontorio anticiclonico di natura subtropicale è posizionato sul Mediterraneo occidentale, influenzando il tempo anche del Nord Italia. Cieli velati per gran parte del giorno sul Nordovest, con anche qualche annuvolamento a tratti più compatto a ridosso della cerchia alpina; temperature massime stabili o in ulteriore lieve aumento, su valori quasi caldi di giorno sulle aree di pianura (punte di 28°C). Venti deboli, di brezza. Mar ligure poco mosso. (Rpi)