Dopo settimane di assenza colloquio tra Kim Jong-un e Xi Jinping, focus sulla gestione del Covid-19

- Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord recentemente riapparso in pubblico dopo settimane di assenza, ha inviato un “messaggio verbale” al presidente cinese, Xi Jinping. Lo ha annunciato oggi, 8 maggio, l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”). L’agenzia non ha precisato se i due leader abbiano intrattenuto una conversazione telefonica o una videoconferenza diretta, ma ha precisato che il contatto ha riguardato “il fatto che la Cina stia registrando un successo nella prevenzione delle infezioni da Covid-19”. L’annuncio da parte di “Kcna” potrebbe suggerire che contrariamente ai proclama ufficiali, anche la Corea del Nord si trovi a far fronte all’emergenza pandemica causata dal nuovo coronavirus. L’assenza di Kim delle scorse settimane, attribuita al peggioramento delle sue condizioni di salute, secondo nuove indiscrezioni sarebbe legata proprio ad un auto-isolamento del leader nordcoreano, per evitare di contrarre la Covid-19. Sempre questa mattina, Pyongyang ha rivolto nuove critiche all’indirizzo della Corea del Sud, per le recenti esercitazioni militari congiunte effettuate con gli Stati Uniti: i media di Stato nordcoreani hanno denunciato “azioni sconsiderate da parte di guerrafondai”, e “gravi provocazioni (…) che necessitano di una reazione da parte nostra”.Il ritorno sulla scena pubblica del leader nordcoreano Kim Jong-un, dopo tre settimane di assenza scandite dalle indiscrezioni in merito alle sue condizioni di salute, è stato orchestrato sul piano mediatico con l’evidente intento di trasmettere un’immagine di stabilità economica all’interno e all’esterno del paese. Le ragioni che hanno portato Kim ad appartarsi per settimane sono ancora oggetto di speculazione; nei giorni scorsi, però, le ipotesi in merito ad una imminente lotta di potere a Pyongyang erano parse attivare le forze che da dentro e fuori il paese premono per un suo avvicinamento all’una o all’altra delle principali superpotenze. Il regime dei Kim, che pure ha nella Cina il suo tradizionale alleato e partner economico, si è sempre speso nel tentativo di tutelare la propria autonomia, nel timore che mutuare il modello di sviluppo cinese potesse comportare la definitiva subordinazione del Nord a Pechino e la conseguente assimilazione alla sfera di influenza cinese. Proprio queste resistenze avevano comportato il periodo di crisi diplomatica tra Cina e Corea del Nord che hanno segnato l’ascesa al potere di Kim Jong-un: la Cina, infatti, non aveva gradito la fuga in avanti del nuovo leader nordcoreano verso lo sviluppo di un arsenale atomico, necessario al Nord come strumento di pressione nei confronti degli Usa quanto della Cina, che ha visto come i test missilistici di Pyongyang abbiano spesso giustificato l'incremento della presenza militare statunitense nella regione. Proprio su questo ordine di dinamiche ha poggiato il tentativo del presidente Usa, Donald Trump, di mediare la denuclearizzazione del Nord, in cambio della promessa del sostegno Usa allo sviluppo economico della Corea del Nord, con in mente un modello alternativo a quello cinese e simile a quello del Vietnam.Kim, che i media nordcoreani non ritraevano in impegni ufficiali sin dall’inizio di aprile, ha preso parte venerdì, primo maggio, alla cerimonia di inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti nella provincia di Pyongan Meridionale, nella parte occidentale del paese. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), all’evento hanno preso parte i vertici politici e militari del Partito del lavoro, oltre ad una platea di lavoratori del settore edile. Kim ha tagliato personalmente il nastro dell’inaugurazione e salutato gli astanti. Le foto diffuse dai media di regime sembrano avvalorare in parte le indiscrezioni delle scorse settimane: Kim è parso ulteriormente appesantito, il passo incerto; alcuni segni su un avambraccio, che paiono scorgersi in una foto, darebbero peso all’ipotesi di un intervento chirurgico, anche se l’intelligence della Corea del Sud ritiene che Kim non abbia subito alcuna operazione e si sia appartato per altre ragioni: forse per sottrarsi al rischio di contrarre il nuovo coronavirus.I media di Stato nordcoreani hanno presentato l’inaugurazione del nuovo stabilimento industriale come “una rivoluzione nel processo di sviluppo dell’industria dei fertilizzanti basata sull’ideologia Juche (l’ideologia ufficiale della Repubblica Popolare Democratica di Corea) e un grande balzo rivoluzionario verso il rafforzamento di una economia autosufficiente, per una vittoria sotto l’eccezionale leadership” di Kim Jong-un. Appare evidente, dai proclami ufficiali del regime, la volontà di conferire all’evento un rilievo economico di portata nazionale e l’accento posto ancora una volta sull’obiettivo dell’autosufficienza, fulcro della strategia di sviluppo economico promossa dall’attuale leadership nordcoreana. Gli sforzi profusi dal presidente Usa, Donald Trump, e dal capo della Corea del Nord, per giungere ad una storica normalizzazione delle relazioni bilaterali, si sono arenati da febbraio dello scorso anno, ed a poco è valso l’ultimo incontro tra i due leader al confine tra le due Coree, all’indomani del summit G-8 di Osaka dello scorso giugno. Sia Trump che Kim paiono immobilizzati dalle resistenze interne: a Washington, la Casa Bianca deve misurarsi con i “falchi” che premono per un continuo indurimento del regime sanzionatorio a carico del Nord e per la ripresa a pieno regime delle manovre militari nel perimetro della Penisola coreana. A Pyongyang è forte l’influenza di Pechino, che ha esercitato un’azione frenante sulla diplomazia in risposta alle ostilità commerciali con gli Usa. Il regime nordcoreano, inoltre, non sembra intenzionato a formulare alcuna ulteriore concessione in assenza di un rilassamento apprezzabile del regime sanzionatorio internazionale; ed a poco pare essere valsa la recente apertura dell’amministrazione Trump all’invio di aiuti medici e umanitari verso il Nord.La Corea del Nord, che dagli anni Novanta ha vissuto periodi di grave carestia e che nelle sue aree più arretrate è ancora impegnata in una dura battaglia contro la malnutrizione, ha individuato proprio nell’agricoltura il terreno della “offensiva frontale completa” tesa a contrastare con le proprie forze interne gli effetti delle sanzioni imposte dalle Nazioni Unite e dagli Usa dopo i test balistici e nucleari del 2017. Lo stabilimento chimico di Sunchon, inaugurato da Kim lo scorso fine settimana, sintetizzerà fertilizzanti a base di fosfati che il paese fatica a importare a causa delle sanzioni. I lavori di costruzione sono iniziati lo scorso 7 gennaio e da allora Kim ha fatto visita al cantiere in più occasioni, segnalando che il Partito del lavoro ritiene lo stabilimento uno tra i suoi progetti più importanti. L’inaugurazione dell’impianto chimico invia un importante messaggio di stabilità economica, proprio mentre nel paese e all’esterno aumentava l’incertezza relativa alle condizioni del leader e alle ricadute della pandemia di coronavirus. La Corea del Nord ha più volte smentito la presenza di focolai di coronavirus entro i propri confini nazionali. Il paese, però, è stato tra i primi a isolarsi dalla Cina durante le prime fasi della pandemia, nonostante l’importanza cruciale degli scambi transfrontalieri tra i due paesi per la tenuta dell’economia nordcoreana. Il blocco improvviso del flusso di merci, denaro e persone tra Cina e Corea del Nord ha certamente posto l’economia del Nord in una posizione ancor più precaria, con conseguenze negative sia in termini di consenso interno, sia di immagine internazionale. La comparsa di Kim a Sunchon pare aver colto alla sprovvista tanto la Cina quanto gli Stati Uniti: Trump, in particolare, ha scritto su Twitter di essere “contento che (Kim) sia tornato e stia bene”.La prova di forza economica del leader nordcoreano è stata però rovinata, in parte, dall’incidente avvenuto lungo il confine tra le due Coree ieri, 3 maggio, quando quando quattro proiettili di arma da fuoco automatica esplosi dal territorio nordcoreano hanno colpito un posto di osservazione sudcoreano a Cheorwon, nella provincia di Gangwon, al confine tra le due coree. Le forze sudcoreane hanno risposto esplodendo circa 20 colpi di arma da fuoco a titolo di avvertimento, secondo la ricostruzione dell’incidente fornita dallo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane. Seul ha definito l’episodio una violazione dell’accordo militare inter-coreano sottoscritto nel 2018 ed ha inviato una protesta formale all’indirizzo di Pyongyang tramite la linea di comunicazione militare diretta ripristinata dalle due Coree proprio due anni fa. Da Pyongyang, però, non è giunta ad ora alcuna risposta. L’incidente, che non contribuisce alla ripresa del dialogo inter-coreano e dei colloqui tra Washington e Pyongyang, sembra estraneo ai calcoli del leader nordcoreano.Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha comunque derubricato l’episodio ad un evento “accidentale”. Intervistato da “Abc News” nella serata di ieri, Pompeo ha dichiarato che gli Stati Uniti sono decisi a perseguire la denuclearizzazione della Corea del Nord e creare un “futuro radioso” per la Penisola coreana. “La nostra missione resta la stessa: convincere la Corea del Nord a rinunciare alle armi nucleari, verificare tale risultato, e creare un futuro radioso per il popolo nordcoreano”, ha dichiarato Pompeo. “Si tratta di un obiettivo su cui il presidente (Donald) Trump si è concentrato sin dall’inizio del suo mandato, e su cui continuiamo a lavorare”, ha detto Pompeo. Washington e Pyongyang paiono dunque faticare a ristabilire quell’armonia comunicativa che grazie ai rispettivi leader aveva segnato i passi avanti verso la denuclearizzazione del 2018.Alla fine del mese scorso, le Forze aeree di Stati Uniti e Corea del Sud hanno effettuato esercitazioni combinate sulla Penisola coreana. La manovra, avvenuta a livello di squadroni, si è conclusa il 24 aprile. “Si tratta di tipiche esercitazioni annuali, concepite per migliorare l’esecuzione delle nostre operazioni congiunte”, ha dichiarato un ufficiale dell’Aviazione sudcoreana citato dal quotidiano “Korea Herald”, che però ipotizza la volontà, da parte dei due alleati, di inviare “un avvertimento” alla Corea del Nord, a seguito dei test balistici a corto raggio recentemente effettuati da Pyongyang. Alla manovra, che si è articolata in tre differenti esercitazioni, hanno preso parte velivoli F-15K e KF-16 della Forza aerea sudcoreana, ed F-16 delle Forze Usa in Corea del Sud. Stati Uniti e Corea del Sud avevano deciso lo scorso novembre di rinviare le esercitazioni militari congiunte in programma questa primavera a data da destinarsi, per agevolare i tentativi di dialogo sulla denuclearizzazione con la Corea del Nord. A marzo il rinvio delle manovre era stato confermato alla luce del rischio posto dalla pandemia da coronavirus. Il rinvio delle esercitazioni era stato già ipotizzato martedì, 25 febbraio, dal segretario della Difesa Usa, Mark Esper, in occasione di una conferenza stampa con la controparte sudcoreana, Jeong Kyeong-doo, a margine di colloqui al Pentagono. Negli ultimi mesi, però, da Pyongyang non è più giunto alcun segnale di apertura diplomatica, e il Nord ha invece effettuato una serie di test di missili balistici a corto raggio. (Git)