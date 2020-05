Cina-Mongolia: ministri Esteri Wang e Tsogtbaatar discutono situazione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Mongolia dovrebbero rafforzare la prevenzione e il controllo congiunti della pandemia di Covid-19. Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in una conversazione telefonica con il suo omologo mongolo Damdin Tsogtbaatar. Wang ha detto che nella battaglia contro l'epidemia, le due parti hanno scritto un altro capitolo sulla cooperazione tra i due paesi, in qualità di vicini che si aiutano a vicenda. "Il presidente mongolo Khaltmaa Battulga, come primo capo di stato di un paese straniero che ha visitato la Cina dopo lo scoppio dell'epidemia, ha dimostrato il suo sostegno a nostro paese con azioni pratiche", ha detto Wang, aggiungendo che l'offerta di Battulga di 30.000 pecore a nome del popolo mongolo ha generato una calorosa risposta tra il popolo cinese e ha rafforzato la tradizionale amicizia tra le due parti. (segue) (Cip)