Cina-Mongolia: ministri Esteri Wang e Tsogtbaatar discutono situazione pandemia (2)

- La parte cinese è lieta che la Mongolia abbia adottato tempestivamente misure efficaci di prevenzione e controllo e abbia fermato la diffusione della malattia in Mongolia, ha affermato il ministro degli Esteri cinese. Wang ha esortato i due paesi a continuare a rafforzare le misure congiunte di prevenzione e controllo, esplorare la ripresa della cooperazione economica e commerciale bilaterale in modo ordinato e scientifico e spingere per riprendere il lavoro. Wang ha aggiunto che la Cina è pronta a lavorare con la Mongolia per promuovere attivamente la cooperazione internazionale contro l'epidemia e lottare per una vittoria sul virus. Da parte sua, Tsogtbaatar ha riconosciuto il successo della Cina nella lotta contro la pandemia ispirerà altri paesi nella loro battaglia e l'esperienza cinese ha anche un grande significato per il resto del mondo. (segue) (Cip)