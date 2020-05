Corea del Nord-Cina: Kim Jong-un invia “messaggio verbale al presidente Xi Jinping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord recentemente riapparso in pubblico dopo settimane di assenza, ha inviato un “messaggio verbale” al presidente cinese, Xi Jinping. Lo ha annunciato oggi, 8 maggio, l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”). L’agenzia non ha precisato se i due leader abbiano intrattenuto una conversazione telefonica o una videoconferenza diretta, ma ha precisato che il contatto ha riguardato “il fatto che la Cina stia registrando un successo nella prevenzione delle infezioni da Covid-19”. L’annuncio da parte di “Kcna” potrebbe suggerire che contrariamente ai proclama ufficiali, anche la Corea del Nord si trovi a far fronte all’emergenza pandemica causata dal nuovo coronavirus. L’assenza di Kim delle scorse settimane, attribuita al peggioramento delle sue condizioni di salute, secondo nuove indiscrezioni sarebbe legata proprio ad un auto-isolamento del leader nordcoreano, per evitare di contrarre la Covid-19. Sempre questa mattina, Pyongyang ha rivolto nuove critiche all’indirizzo della Corea del Sud, per le recenti esercitazioni militari congiunte effettuate con gli Stati Uniti: i media di Stato nordcoreani hanno denunciato “azioni sconsiderate da parte di guerrafondai”, e “gravi provocazioni (…) che necessitano di una reazione da parte nostra”. (segue) (Git)