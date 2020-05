Corea del Nord-Cina: Kim Jong-un invia “messaggio verbale al presidente Xi Jinping (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno sulla scena pubblica del leader nordcoreano Kim Jong-un, dopo tre settimane di assenza scandite dalle indiscrezioni in merito alle sue condizioni di salute, è stato orchestrato sul piano mediatico con l’evidente intento di trasmettere un’immagine di stabilità economica all’interno e all’esterno del paese. Le ragioni che hanno portato Kim ad appartarsi per settimane sono ancora oggetto di speculazione; nei giorni scorsi, però, le ipotesi in merito ad una imminente lotta di potere a Pyongyang erano parse attivare le forze che da dentro e fuori il paese premono per un suo avvicinamento all’una o all’altra delle principali superpotenze. Il regime dei Kim, che pure ha nella Cina il suo tradizionale alleato e partner economico, si è sempre speso nel tentativo di tutelare la propria autonomia, nel timore che mutuare il modello di sviluppo cinese potesse comportare la definitiva subordinazione del Nord a Pechino e la conseguente assimilazione alla sfera di influenza cinese. Proprio queste resistenze avevano comportato il periodo di crisi diplomatica tra Cina e Corea del Nord che hanno segnato l’ascesa al potere di Kim Jong-un: la Cina, infatti, non aveva gradito la fuga in avanti del nuovo leader nordcoreano verso lo sviluppo di un arsenale atomico, necessario al Nord come strumento di pressione nei confronti degli Usa quanto della Cina, che ha visto come i test missilistici di Pyongyang abbiano spesso giustificato l'incremento della presenza militare statunitense nella regione. Proprio su questo ordine di dinamiche ha poggiato il tentativo del presidente Usa, Donald Trump, di mediare la denuclearizzazione del Nord, in cambio della promessa del sostegno Usa allo sviluppo economico della Corea del Nord, con in mente un modello alternativo a quello cinese e simile a quello del Vietnam. (segue) (Git)