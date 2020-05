Corea del Nord-Cina: Kim Jong-un invia “messaggio verbale al presidente Xi Jinping (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim, che i media nordcoreani non ritraevano in impegni ufficiali sin dall’inizio di aprile, ha preso parte venerdì, primo maggio, alla cerimonia di inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti nella provincia di Pyongan Meridionale, nella parte occidentale del paese. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), all’evento hanno preso parte i vertici politici e militari del Partito del lavoro, oltre ad una platea di lavoratori del settore edile. Kim ha tagliato personalmente il nastro dell’inaugurazione e salutato gli astanti. Le foto diffuse dai media di regime sembrano avvalorare in parte le indiscrezioni delle scorse settimane: Kim è parso ulteriormente appesantito, il passo incerto; alcuni segni su un avambraccio, che paiono scorgersi in una foto, darebbero peso all’ipotesi di un intervento chirurgico, anche se l’intelligence della Corea del Sud ritiene che Kim non abbia subito alcuna operazione e si sia appartato per altre ragioni: forse per sottrarsi al rischio di contrarre il nuovo coronavirus. (segue) (Git)