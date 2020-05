Corea del Nord-Cina: Kim Jong-un invia “messaggio verbale al presidente Xi Jinping (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media di Stato nordcoreani hanno presentato l’inaugurazione del nuovo stabilimento industriale come “una rivoluzione nel processo di sviluppo dell’industria dei fertilizzanti basata sull’ideologia Juche (l’ideologia ufficiale della Repubblica Popolare Democratica di Corea) e un grande balzo rivoluzionario verso il rafforzamento di una economia autosufficiente, per una vittoria sotto l’eccezionale leadership” di Kim Jong-un. Appare evidente, dai proclami ufficiali del regime, la volontà di conferire all’evento un rilievo economico di portata nazionale e l’accento posto ancora una volta sull’obiettivo dell’autosufficienza, fulcro della strategia di sviluppo economico promossa dall’attuale leadership nordcoreana. Gli sforzi profusi dal presidente Usa, Donald Trump, e dal capo della Corea del Nord, per giungere ad una storica normalizzazione delle relazioni bilaterali, si sono arenati da febbraio dello scorso anno, ed a poco è valso l’ultimo incontro tra i due leader al confine tra le due Coree, all’indomani del summit G-8 di Osaka dello scorso giugno. Sia Trump che Kim paiono immobilizzati dalle resistenze interne: a Washington, la Casa Bianca deve misurarsi con i “falchi” che premono per un continuo indurimento del regime sanzionatorio a carico del Nord e per la ripresa a pieno regime delle manovre militari nel perimetro della Penisola coreana. A Pyongyang è forte l’influenza di Pechino, che ha esercitato un’azione frenante sulla diplomazia in risposta alle ostilità commerciali con gli Usa. Il regime nordcoreano, inoltre, non sembra intenzionato a formulare alcuna ulteriore concessione in assenza di un rilassamento apprezzabile del regime sanzionatorio internazionale; ed a poco pare essere valsa la recente apertura dell’amministrazione Trump all’invio di aiuti medici e umanitari verso il Nord. (segue) (Git)