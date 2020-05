Corea del Nord-Cina: Kim Jong-un invia “messaggio verbale al presidente Xi Jinping (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord, che dagli anni Novanta ha vissuto periodi di grave carestia e che nelle sue aree più arretrate è ancora impegnata in una dura battaglia contro la malnutrizione, ha individuato proprio nell’agricoltura il terreno della “offensiva frontale completa” tesa a contrastare con le proprie forze interne gli effetti delle sanzioni imposte dalle Nazioni Unite e dagli Usa dopo i test balistici e nucleari del 2017. Lo stabilimento chimico di Sunchon, inaugurato da Kim lo scorso fine settimana, sintetizzerà fertilizzanti a base di fosfati che il paese fatica a importare a causa delle sanzioni. I lavori di costruzione sono iniziati lo scorso 7 gennaio e da allora Kim ha fatto visita al cantiere in più occasioni, segnalando che il Partito del lavoro ritiene lo stabilimento uno tra i suoi progetti più importanti. L’inaugurazione dell’impianto chimico invia un importante messaggio di stabilità economica, proprio mentre nel paese e all’esterno aumentava l’incertezza relativa alle condizioni del leader e alle ricadute della pandemia di coronavirus. La Corea del Nord ha più volte smentito la presenza di focolai di coronavirus entro i propri confini nazionali. Il paese, però, è stato tra i primi a isolarsi dalla Cina durante le prime fasi della pandemia, nonostante l’importanza cruciale degli scambi transfrontalieri tra i due paesi per la tenuta dell’economia nordcoreana. Il blocco improvviso del flusso di merci, denaro e persone tra Cina e Corea del Nord ha certamente posto l’economia del Nord in una posizione ancor più precaria, con conseguenze negative sia in termini di consenso interno, sia di immagine internazionale. La comparsa di Kim a Sunchon pare aver colto alla sprovvista tanto la Cina quanto gli Stati Uniti: Trump, in particolare, ha scritto su Twitter di essere “contento che (Kim) sia tornato e stia bene”. (segue) (Git)