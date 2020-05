Corea del Nord-Cina: Kim Jong-un invia “messaggio verbale al presidente Xi Jinping (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prova di forza economica del leader nordcoreano è stata però rovinata, in parte, dall’incidente avvenuto lungo il confine tra le due Coree ieri, 3 maggio, quando quando quattro proiettili di arma da fuoco automatica esplosi dal territorio nordcoreano hanno colpito un posto di osservazione sudcoreano a Cheorwon, nella provincia di Gangwon, al confine tra le due coree. Le forze sudcoreane hanno risposto esplodendo circa 20 colpi di arma da fuoco a titolo di avvertimento, secondo la ricostruzione dell’incidente fornita dallo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane. Seul ha definito l’episodio una violazione dell’accordo militare inter-coreano sottoscritto nel 2018 ed ha inviato una protesta formale all’indirizzo di Pyongyang tramite la linea di comunicazione militare diretta ripristinata dalle due Coree proprio due anni fa. Da Pyongyang, però, non è giunta ad ora alcuna risposta. L’incidente, che non contribuisce alla ripresa del dialogo inter-coreano e dei colloqui tra Washington e Pyongyang, sembra estraneo ai calcoli del leader nordcoreano. (segue) (Git)