Giappone: coronavirus, morto analista diplomatico e consigliere di primi ministri Okamoto

- Yukio Okamoto, noto analista diplomatico e consigliere di diversi primi ministri del Giappone, è deceduto a 74 anni lo scorso 24 aprile a causa di una polmonite indotta dal nuovo coronavirus. Lo ha reso noto soltanto oggi Okamoto Associates Inc, una società di consulenza politica ed economica da lui fondata. Okamoto, una carriera di oltre 20 anni presso il ministero degli Esteri giapponese, aveva servito come funzionario diplomatico a Parigi, Il Cairo e Washington; aveva successivamente intrapreso la carriera accademica, insegnando alla Ritsumeikan University e come senior research fellow presso il Centro di studi internazionali del Massacusett’s Institute of Technology. Okamoto era una figura molto conosciuta negli ambienti diplomatici di Washington, che gli riconoscevano un contributo determinante al rafforzamento dell’alleanza tra Giappone e Stati Uniti. Okamoto ha servito come consigliere del primo ministro giapponese Ryutaro Hashimoto tra il 1996 e il 1998, e poi del premier Junichiro Koizumi, tra il 2003 e il 2004. In quegli anni si è occupato dapprima delle questioni riguardanti Okinawa, provincia meridionale del Giappone dove è concentrata la maggior parte della presenza militare statunitense in quel paese. Durante l’amministrazione Koizumi, Okamoto è stato incaricato dei preparativi per il progetto giapponese di assistenza alla ricostruzione dell’Iraq. Nel 2015, ha servito come consigliere esterno dell’amministrazione del premier Shinzo Abe, in relazione al 70mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. (Git)