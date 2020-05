Giappone: coronavirus, in calo i contagi a Tokyo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda statunitense di biofarmaceutica Gilead Sciences Inc ha annunciato questa settimana di aver presentato domanda formale al ministero della Salute del Giappone, per ottenere l’autorizzazione all’impiego in quel paese del farmaco antivirale remedisivir sui pazienti affetti da Covid-19. Lo scrive l’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui l’approvazione delle autorità sanitarie giapponesi potrebbe giungere entro la fine di questa settimana. Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha annticipato l’introduzione del farmaco nel paese lo scorso 27 aprile. Un funzionario governativo ha precisato che l’approvazione giungerà questo mese, in un contesto di accelerazione degli sforzi globali tesi ad individuare trattamenti farmacologici efficaci per la malattia causata dal nuovo ceppo di coronavirus. “L’approvazione farmaceutica (del remdesivir) sarà possibile a breve”, ha dichiarato Abe nel corso di una sessione di lavori parlamentari. Il remdesivir è stato sviluppato dall’azienda farmaceutica statunitense Gilead Sciences Inc come potenziale trattamento per l’Ebola. Un test clinico del farmaco, effettuato da un gruppo di esperti internazionali su pazienti affetti da Covid-19 acuta verrà concluso questo mese. (segue) (Git)