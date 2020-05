Giappone: coronavirus, in calo i contagi a Tokyo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha anche intrapreso lo scorso fine settimana la fornitura gratuita del farmaco antivirale Avigan a 38 paesi, per assisterli nel trattamento dei pazienti affetti dalla Covid-19. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi. Motegi ha aggiunto che oltre 70 paesi si sono rivolti al Giappone per ottenere forniture del farmaco, il cui impiego contro i sintomi del nuovo coronavirus è stato raccomandato ufficialmente anche dal governo cinese. Tokyo ha deciso di offrire una sovvenzione da un milione di dollari all’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti (Unops) affinché acquisti e distribuisca nei 38 paesi il farmaco, noto anche come favipiravir. I 38 paesi individuati dal Giappone includono 25 Stati europei, perlopiù dell’Europa Orientale, sei asiatici, inclusi Filippine e Malesia, e cinque del Medio Oriente, tra cui anche il Kuwait. (segue) (Git)