Giappone: coronavirus, in calo i contagi a Tokyo (7)

- Il Giappone è diviso in merito all’opportunità di emendare la Costituzione per introdurvi una clausola di emergenza, che conferisca all’Esecutivo maggiori poteri in caso di gravi disastri, e consenta la riduzione temporanea dei diritti dei singoli cittadini. E’ quanto emerge da un sondaggio effettuato dall’agenzia di stampa “Kyodo” in vista del Giorno della Costituzione, celebrato nel paese il 3 maggio. Il 51 per cento dei partecipanti al sondaggio – 3mila cittadini giapponesi di età superiore a 18 anno – sono favorevoli all’ipotesi di introdurre l’emendamento, mentre il 47 per cento è contrario. Diversi accademici giapponesi rilevano che il dato segna un aumento rispetto alla percentuale di cittadini giapponesi solitamente favorevole a riformare la Costituzione, che dipende probabilmente dall’emergenza sanitaria in corso nel paese. La Costituzione postbellica del Giappone, adottata dal paese nel 1947, è uno dei testi formalmente più “rigidi” prodotti dal costituzionalismo contemporaneo, e non è mai stata emendata formalmente sin dalla sua introduzione. (Git)