Usa-Cina: segretario Tesoro Mnuchin e vicepremier Liu He discutono cooperazione commerciale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virus, infatti, sarebbe stato generato nella sede dell'Istituto di virologia di Wuhan, situato vicino al mercato della città, il luogo da cui - secondo le versioni ufficiali - si sarebbe diffuso inizialmente. La relazione di intelligence, riferisce l'"Australian Times", sostiene inoltre che le autorità di Pechino abbiano messo a tacere i critici alla gestione nazionale dell'epidemia, "distrutto" campioni di laboratorio e ostacolato i tentativi di altri studiosi internazionali di sviluppare un vaccino. Sulla questione è intervenuto in un'intervista al "National Geographic" anche Anthony Fauci, noto esperto di malattie infettive nonché consulente della Casa Bianca per l'emergenza coronavirus. "Non esistono prove scientifiche a sostegno della teoria secondo cui il coronavirus sarebbe stato prodotto in un laboratorio cinese", ha dichiarato Fauci respingendo la teoria secondo cui il virus che causa la Covid-19 sarebbe uscito da un laboratorio della città di Wuhan, focolaio della pandemia in Cina. "La scienza è molto, molto incline a ritenere che [il virus] non può essere stato manipolato artificialmente o deliberatamente", ha spiegato l'immunologo. Fauci sostiene che "[il virus] abbia origine naturale. Ecco perché non capisco di cosa si stia parlando e perché non passo molto tempo a discutere di questo argomento". (Nys)