Usa: impiego, dati ufficiali indicano picco crisi occupazionale nel mese di maggiore

- I lavoratori statunitensi hanno presentato ben 33,5 milioni di domande di sussidi per la disoccupazione nelle sette settimane seguite alla chiusura parziale dell’economia Usa, in risposta alla pandemia di coronavirus. Il numero delle domande di sussidio si è attestato a 3,2 milioni, secondo i dati ufficiali forniti dal dipartimento del Lavoro Usa: si tratta del dato più contenuto dalla settimana conclusa il 14 marzo scorso, a indicare che gli Stati Uniti potrebbero aver raggiunto questo mese il picco della crisi occupazionale indotta dal nuovo coronavirus. Il governo federale Usa si aspetta un aumento del tasso di disoccupazione al 16 per cento nel mese di aprile: il dato ufficiale relativo al mese scorso verrà pubblicato nella giornata di oggi, 8 maggio. Le buste paga Usa, esclude quelle del settore agricolo, dovrebbero essere crollate di 21,5 milioni il mese scorso: entrambi i dati non avrebbero precedenti dai tempi della Grande recessione Usa degli anni Trenta e della Seconda guerra mondiale, l’anno successivo. (Nys)