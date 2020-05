Palermo: Azzolina, quanto accaduto alla scuola "Pertini" è gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in merito alla distruzione della scuola "Pertini" nel quartiere Brancaccio di Palermo, afferma su Twitter: "Quanto accaduto alla scuola Pertini di Palermo è gravissimo. Un attacco che colpisce lo Stato. Ho sentito la dirigente: faremo tutto ciò che serve per aiutarli a ripartire. È una scuola", continua l'esponente dell'esecutivo, "che ha numeri incredibili nella lotta alla dispersione scolastica. Non la lasceremo sola". (Rin)