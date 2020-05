Usa: Trump telefona a Putin e spinge per il controllo degli armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una telefonata col presidente russo Vladimir Putin, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha sottolineato il suo desiderio di aumentare il controllo degli armamenti sia della Russia che della Cina. Lo riporta l'emittente "Abc". "Il presidente Trump ha ribadito che gli Stati Uniti sono impegnati in un efficace controllo degli armamenti che include non solo la Russia, ma anche la Cina, e attende con impazienza discussioni future per evitare una costosa corsa agli armamenti", ha affermato la Casa Bianca in una nota. Il Cremlino ha dichiarato che Trump si è offerto di inviare aiuti medici per affrontare la pandemia di coronavirus in Russia. Trump ha ripetutamente spinto - finora inutilmente - che la Cina si unisse agli Stati Uniti e alla Russia nei negoziati su un accordo sul controllo degli armamenti per sostituire il trattato del Nuovo START del 2010 tra Washington e Mosca, che scade a febbraio. (segue) (Nys)