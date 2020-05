Usa: il Senato approva il veto di Trump sulla risoluzione per frenare attacco all'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti non è riuscito ad annullare il veto del presidente, Donald Trump, su una risoluzione intesa a impedire un'azione militare contro l'Iran senza l'approvazione del Congresso. Il voto è stato di 49 a favore e 44 contrarie. Per scavalcare il veto del presidente era necessaria una maggioranza dei due terzi del Senato. Il veto sulla risoluzione era stato posto da Trump ieri. Lo riporta l'emittente "Cnn", secondo cui il fatto che il veto fosse alla scrivania del presidente con un sostegno bipartisan rappresenta tuttavia il segno di un malessere anche nel suo stesso partito. Nel rilasciare un veto mercoledì, Trump l'ha definita una "risoluzione molto offensiva" e ha affermato che la misura era "basata su incomprensioni dei fatti e delle leggi" in una dichiarazione. Trump ha anche aggiunto che la misura era una trappola congegnata dai Democratici. La risoluzione chiedeva al presidente "di porre fine all'uso delle forze armate degli Stati Uniti per le ostilità contro la Repubblica islamica dell'Iran" a meno che non "fosse esplicitamente autorizzato da una dichiarazione di guerra o da un'autorizzazione specifica per l'uso della forza militare". (Nys)