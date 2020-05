Fase 2: Sala, soddisfatto dei trasporti, vera prova per Milano sarà il 18/5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sindaco Giuseppe Sala la fase 2 a Milano è cominciata bene. “Noi eravamo molto preoccupati per i trasporti, ma è andata bene, un po’ perché hanno retto bene e un po’ perché molta gente non si fida ancora a prendere i mezzi pubblici. Forse questa del trasporto pubblico è la cosa che mi ha soddisfatto di più ad oggi”, ha detto Sala a Telelombardia. Secondo il primo cittadino “la nostra vera prova della verità sarà il 18, quando riaprendo il commercio ci sarà certamente più gente. Bene che in queste due settimane possiamo fare un po’ di esperienza”. Sui mezzi pubblici, ad esempio, c’è ancora del margine: “Se il massimo dell’utilizzo con queste regole di distanziamento è al 25 per cento, noi oggi ci siamo ancora e lo si vede dal fatto che oggi il servizio è ancora buono, sono poche le fermate che vengono saltate”, ha spiegato il sindaco, che è soddisfatto anche della riapertura oggi dei mercati: “Direi che è andata bene. Ovviamente dobbiamo dare un messaggio ai cittadini: ci vuole pazienza, perché magari si fa un po’ di coda e bisogna usare i guanti”. (segue) (Rem)