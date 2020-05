Fase 2: Fontana, troppa gente è ormai convinta che sia finito tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nella fase 2 “c’è troppa gente che è ormai convinta che sia finito tutto e che quindi si possa ricominciare ad avere la vita che si aveva prima del 20 febbraio, ma non è così purtroppo”. “Purtroppo - ha detto il governatore a Telelombardia - dobbiamo avere il coraggio di essere cauti, di rispettare le regole che sono state dettate, perché altrimenti rischiamo di ritornare a quella chiusura che è la negazione di ogni tipo di libertà. Rinunciamo a un po’ della nostra libertà di oggi per evitare di perdere tutta la libertà”. Per alcuni aspetti la riapertura ha funzionato bene secondo Fontana: “Soprattutto in quelli che erano i punti più preoccupanti, per esempio sul Tpl, c’è stata una grandissima attenzione, si è organizzato bene il trasporto e sono stati bravi i cittadini, hanno mantenuto il distanziamento e se non potevano salire non solo saliti”. “Purtroppo - ha osservato il presidente - sono andate male altre cose: troppa gente nei parchi, troppa gente in giro senza mascherina, troppa gente in giro con i bambini che giocano come se niente fosse. Questo è un rischio che non possiamo e non dobbiamo correre, perché rischia di ritorcersi contro di noi”. “Abbiamo patito tutti questo mese, evitiamo di tornarci”, ha concluso. (Rem)