Coronavirus: Usa, 75.447 morti su 1.252.911 contagi

- Ci sono almeno 1.252.911 casi di coronavirus negli Stati Uniti e almeno 75.447 persone sono morte, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Lo Stato più colpito, New York, conta oltre 26 mila morti e oltre 55 mila ricoverati in ospedale. La Casa Bianca ha respinto le dettagliate linee guida per la riapertura preparate dai Centri per la prevenzione e il controllo della malattia (Cdc), chiedendo che gli esperti di salute apportino delle modifiche al documento “troppo rigido”. L’obiettivo delle linee guida è di favorire la riapertura “in sicurezza” di scuole, ristoranti, chiese e altri luoghi pubblici e privati dopo le misure restrittive applicate per contenere la pandemia di coronavirus. (Nys)