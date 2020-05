Brasile: coronavirus, Bolsonaro include costruzioni e industria alle attività essenziali durante pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato inoltre ha annunciato che avrebbe firmato il decreto che amplia il numero di attività essenziali durante una visita effettuata questa mattina presso la Corte suprema (Stf) accompagnato da alcuni ministri e uomini d'affari. Il capo dello stato ha incontrato il presidente della corte, Dias Toffoli, al quale si è appellato chiedendo un intervento per allentare le misure di distanziamento sociale adottato dagli stati per contenere la pandemia di coronavirus. La visita al presidente all'Stf non era prevista nell'agenda ufficiale. Bolsonaro è rimasto circa 50 minuti presso la Corte suprema. (segue) (Brp)