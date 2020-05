Usa: Frontier Airlines misurerà la temperatura ai passeggeri prima dell'imbarco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frontier Airlines inizierà a misurare la temperatura a tutti i passeggeri e l'equipaggio prima dell'imbarco, a partire dal prossimo mese. Lo riporta l'emittente "Cnn". La compagnia aerea statunitense ha annunciato giovedì che il regime di screening con un termometro touchless inizierà il 1° giugno e "a chiunque abbia una temperatura superiore ai 38 gradi verrà negato l'imbarco". I passeggeri che misureranno oltre tale limite "avranno il tempo di riposare" e, se anche una seconda misurazione sarà alta, "un agente del gate di frontiera spiegherà al cliente che quel giorno non voleranno per la salute e la sicurezza degli altri”. L'amministratore delegato di Frontier, Barry Biffle, ha affermato che gli screening della temperatura sono "un ulteriore livello di protezione per tutti a bordo". La compagnia aerea è tra quelle che richiederanno a tutti i passeggeri e l'equipaggio di indossare mascherine protettive.(Nys)