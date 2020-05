© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina "condanna con la massima fermezza" l'attacco delle forze del comandante Haftar contro civili che alle ore 23 circa ha colpito l’area intorno alla residenza dell’Ambasciatore italiano, causando almeno due morti. "Questi attacchi indiscriminati sono totalmente inaccettabili e denotano disprezzo per le norme del diritto internazionale e per la vita umana", si legge in una nota.(Rom)