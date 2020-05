Decreto Imprese: Trano (Misto), martedì prossimo inizio discussione su provvedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffaele Trano, presidente della Commissione finanze alla Camera, afferma che "anche oggi è stata una giornata particolarmente intensa per cercare di far arrivare quanto prima in aula un testo efficace e migliore per convertire il decreto legge Imprese. Gli emendamenti sono stati numerosissimi, ma ce l'abbiamo fatta - continua il parlamentare del gruppo Misto in una nota - ascoltando tutti e cercando data la particolarità del momento di dare a tutti il maggior spazio possibile. Domani, 8 maggio, alle ore 9 scadrà il termine per la presentazione di eventuali ricorsi sugli emendamenti dichiarati inammissibili. E sempre domani, alle ore 11, verrà data lettura dello speech sull'ammissibilità degli stessi ricorsi, mentre a partire da martedì, 12 maggio, inizieremo la discussione sul testo e inizieremo la votazione sugli emendamenti". Trano prosegue sottolineando che "l'obiettivo continua ad essere quello di fare presto e fare bene su un provvedimento vitale per le aziende italiane in crisi a causa dell'emergenza coronavirus. Con le molte audizioni che abbiamo tenuto è stato possibile ottenere tutti gli elementi utili per migliorare il testo e il nostro auspicio - conclude il deputato - è quello di riuscire a corrispondere il più possibile alle esigenze che ci sono state rappresentate dal mondo produttivo". (Com)