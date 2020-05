© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla Camera ok ammissibilità nostro emendamento dl liquidità per velocizzare concessione suolo pubblico. Serve boccata d’ossigeno per bar, ristoranti e locali". Lo scrive in un tweet il sindaco di Roma Virginia Raggi. Intanto bene Franceschini su sospensione Cosap e norma per rimborso mancati introiti Comune. A Roma iter già avviato", aggiunge la prima cittadina di Roma. (Rer)