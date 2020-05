Brasile: coronavirus, Bolsonaro include costruzioni e industria alle attività essenziali durante pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato nuovamente che la crisi causata dal coronavirus ha portato "afflizioni" agli imprenditori a causa della disoccupazione e l'economia "non funziona più". Il capo dello stato ha affermato che l'effetto collaterale della lotta contro il coronavirus "non può essere più dannoso della malattia stessa". Il presidente ha paragonato il Brasile a un paziente con "due malattie", che, secondo lui, sono la salute e l'economia. "Lo scopo della nostra visita è quella di far sapere alla Corte suprema quello che succedento nel paese. Conosciamo il problema del virus, che dobbiamo essere il più attenti possibile nel preservare la vita, specialmente dei soggetti più a rischio, ma abbiamo anche un altro problema che ci preoccupa sempre più e genera afflizione negli imprenditori, come la questione della disoccupazione e la questione dell'economia che ormai non funziona più. L'effetto collaterale della lotta contro il virus non può essere più dannoso della malattia stessa", ha dichiarato. (segue) (Brp)