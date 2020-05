Usa: Transportation Security Administration impone agli addetti allo screening di indossare le mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Transportation Security Administration (Tsa) degli Stati Uniti ha annunciato oggi che richiederà agli addetti al riconoscimento di indossare mascherine protettive nei punti di screening degli aeroporti. Il cambiamento avverrà nei "prossimi giorni". Indossare protezioni per gli occhi rimarrà facoltativo, dice l'agenzia in una nota. "I passeggeri sono incoraggiati a indossare una protezione per il viso e alle persone potrebbe essere chiesto di abbassare momentaneamente la loro copertura facciale per scopi di verifica dell'identità, o se lo screening degli allarmi delle apparecchiature su di esso", ha affermato Tsa in una nota. L'agenzia afferma inoltre che sta prendendo in considerazione ulteriori misure di protezione dal coronavirus. (Nys)