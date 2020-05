Usa: ex direttore Cdc critica scelta della Casa Bianca di respingere linee guida per la riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Richard Besser, ex direttore ad interim dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), ha lanciato oggi un avvertimento molto critico sulla decisione della Casa Bianca di non attuare le ultime linee guida dell'agenzia circa la riapertura del Paese. Lo riporta l'emittente "Cnn". Secondo Besser, se i datori di lavoro potranno decidere da soli come impostare la riapertura, a pagare il prezzo più pesante saranno le fasce di popolazione più vulnerabili come gli afroamericani, i latinoamericani e i lavoratori in prima linea. L’obiettivo delle linee guide dei Cdc è di favorire la riapertura “in sicurezza” di scuole, ristoranti, chiese e altri luoghi pubblici e privati dopo le misure restrittive applicate per contenere la pandemia di coronavirus. Il timore degli esperti dei Cdc è che le loro raccomandazioni non verranno mai rese pubbliche. Nel corso di una riunione tenuta la scorsa settimana, il capo di gabinetto della Casa Bianca Mark Meadows avrebbe espresso “preoccupazione” per la rigidità delle linee guida preparate dai Cdc e, in particolare, per la loro uniformità a fronte di situazioni di contagio molto diverse tra i differenti Stati. "Se guardi alle tendenze intorno alla nazione e guardi al numero di Stati che stanno aprendo la loro economia, è una proposta davvero rischiosa", ha detto Besser. "Temo che vedremo focolai molto significativi in ​​molti di quei luoghi". (Nys)