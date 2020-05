Brasile: giustizia conferma ordine per Bolsonaro di fornire i risultati dei test per il coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo scadere dei termini concessi dalla magistratura, questa mattina l'ufficio dell'Avvocatura dello stato (Agu) aveva presentato il ricorso contro la decisione di richiedere la pubblicazione del risultato degli esami, allegando un rapporto medico stilato il 18 marzo di quest'anno in cui si riferisce che il presidente Jair Bolsonaro era risultato negativo al test per il coronavirus. Secondo il documento stilato dal Coordinamento sanitario della presidenza della Repubblica, il Presidente della Repubblica era stato monitorato non ha manifestato sintomi ed era risultato negativo l'esame per il rilevamento della Covid-19 due volte, il 12 e il 17 marzo. (segue) (Brp)