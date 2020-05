Brasile: coronavirus, Bolsonaro include costruzioni e industria alle attività essenziali durante pandemia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è stato il primo paese dell'America latina a registrare un caso di contagio e in termini assoluti è quello con i numeri più alti in quanto a persone infette e decedute. Secondo il bilancio dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) delle 6.539 morti per Covid-19 in tutto il mondo nelle ultime 24 ore, 600 sono state registrate in Brasile, che rappresenta in questo modo il 9,17 per cento dei decessi per la nuova malattia di coronavirus. Per quanto riguarda il numero di nuovi contagi, il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore, l'8,3% delle 83.465 diagnosi di Covid-19 del mondo. I dati si riferiscono ai numeri comunicati dalle autorità di ciascun paese all'Oms entro le 17,00, orario di Brasilia (le 22,00 in Italia). In Brasile il numero complessivo di contagiati ha raggiunto quota 132.367 caso e sono 9.054 le morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. (Brp)