Usa: la campagna di Trump attacca Biden sulla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di rielezione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato oggi un massiccio blitz pubblicitario contro il candidato alla presidenza del Partito democratico, Joe Biden. Lo riporta la stampa internazionale. Con la campagna di Biden che inizia la sua offensiva contro Trump - insistendo sul fatto che le elezioni di novembre devono essere un referendum sulla gestione della crisi del coronavirus da parte del presidente repubblicano - il team di Trump ha deciso di rispondere parlando anch'esso della Cina. In un annuncio, la campagna di Trump accusa l'ex vicepresidente di essersi opposto alle restrizioni di viaggio per i cittadini stranieri provenienti dalla Cina che Trump aveva annunciato a gennaio. Andrew Bates, un portavoce di Biden, ha sottolineato come Trump avesse precedentemente elogiato la Cina per aver gestito l'epidemia di coronavirus, a gennaio e a febbraio, e lo ha accusato di "aver gestito in modo orribile la peggiore crisi di salute pubblica degli ultimi 100 anni". Recenti sondaggi hanno mostrato una stretta competizione tra i due candidati.(Nys)