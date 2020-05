Usa: il dipartimento di Giustizia abbandona procedimento penale contro Michael Flynn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia sta abbandonando il suo procedimento penale contro Michael Flynn, primo consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in precedenza si era dichiarato colpevole di aver mentito all'Fbi agenti sulle sue conversazioni con un diplomatico russo. Lo riporta il "New York Times" oggi. La mossa straordinaria arriva nel mezzo di un attacco prolungato da parte degli avvocati di Flynn contro i pubblici ministeri e l'FBI, accusandoli di cattiva condotta. (segue) (Nys)