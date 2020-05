Fase 2: Lamorgese, diramata direttiva a Prefetti per evitare infiltrazioni criminalità in economia legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha annunciato in merito alla fase 2 dell'emergenza coronavirus di aver "già diramato una direttiva ai Prefetti perché ci sia il massimo controllo e monitoraggio per evitare che la criminalità vada ad insinuarsi nell’economia legale del nostro Paese. Abbiamo stipulato un accordo con Sace e con il ministero dell'Economia - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo ospite di "Tg2000" su Tv2000 - perché vengano garantite le attività di erogazione dei contributi, ma che non finiscano in mani sbagliate, e con i necessari controlli antimafia". (Rin)