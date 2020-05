Italia-Georgia: colloquio Fico-Talakvadze, ribaditi legami di amicizia e collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha avuto questo pomeriggio un colloquio in videoconferenza con il presidente del Parlamento di Georgia, Archil Talakvadze. Al centro dell'incontro bilaterale, si legge in una nota della Camera, il confronto sulle esperienze e le pratiche messe in atto per assicurare la continuità delle funzioni parlamentari nell'attuale fase di pandemia di Covid-19. Vi è stato anche uno scambio di vedute sulle possibili iniziative per contrastare le conseguenze negative della crisi sul piano economico e sociale. La videoconferenza è stata inoltre l'occasione per ribadire i legami di amicizia e collaborazione, anche a livello parlamentare, fra i due Paesi. (Res)