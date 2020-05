Lavoro: M5s, su manodopera in agricoltura sì al lavoro stagionale regolare, no a sanatorie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post continua: "Proprio negli elenchi Inps troviamo un primo potenziale bacino di possibile manodopera: sono circa 350 mila i lavoratori (di cui 164 mila stranieri) che storicamente non riescono a raggiungere le 50 giornate. Si tratta di persone che ha già prestato la propria opera in agricoltura e che, magari, non è riuscita a trovare nuove occasioni di lavoro ma che sarebbe molto propensa all’impiego in quanto la 51esima giornata rappresenta il traguardo per ottenere un primo sussidio al reddito, l’assegno di disoccupazione agricola. Un secondo potenziale bacino - spiega il post - potrebbe essere rappresentato da coloro che percepiscono sostegni al reddito (reddito di cittadinanza, Naspi) ma che desiderano avere altre entrate, attraverso lavori stagionali in agricoltura, a patto di non perdere però il proprio beneficio (in particolare adesso che stiamo affrontando questa emergenza), una volta terminata questa esperienza lavorativa. A tale scopo è necessaria una modifica normativa temporale ma ciò può avvenire con tempi molto rapidi. Quella che oggi manca - è bene ribadirlo - è manodopera straniera che, per la maggior parte, normalmente è comunitaria e che oggi non è presente in Italia a causa del Covid-19: l’Ue nel frattempo ha agevolato la creazione di 'corridoi verdi' per far giungere nei Paesi dove è necessario (Italia, Spagna, Portogallo) questi lavoratori agricoli in totale sicurezza". (segue) (Rin)