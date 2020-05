Napoli: Cirielli (Fd'I) su infermiera violentata, interrogazione parlamentare a ministro Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il questore della Camera e deputato campano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, annuncia la presentazione di "un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per verificare se siano state adottate azioni di controllo sufficienti per impedire la libera circolazione di cittadini extracomunitari per la città di Napoli. Da tempo i residenti, infatti", continua il parlamentare in una nota, "denunciano la presenza di assembramenti di cittadini stranieri in violazione delle normative contro la diffusione del coronavirus". In merito al grave episodio avvenuto domenica scorsa nel capoluogo campano dove una infermiera, impegnata in prima linea contro il Covid-19, è stata violentata da un senegalese in un parcheggio, Cirielli aggiunge: "E' assolutamente necessario accertare se la Prefettura o la Questura, autorità di pubblica sicurezza, abbiano dato idonee disposizioni alle Forze di Polizia per verificare e contrastare tale fenomeno. E conoscere il motivo per il quale lo stupratore straniero, che risulterebbe irregolare sul territorio nazionale, fosse libero di circolare tranquillamente per la città. Non vorrei - spiega l'esponente di Fd'I - che fosse sfuggita di mano la situazione relativa al controllo degli immigrati irregolari presenti in gran numero anche nella città di Napoli. Inoltre, vorrei sapere dal ministro se si sta procedendo con le espulsioni degli stranieri che si trovano illegalmente nel nostro territorio. All'infermiera di Napoli", conclude Cirielli, "giunga la mia totale vicinanza e solidarietà". (Com)