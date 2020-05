Fase 2: Sala, da domani sanificazione nelle aree gioco milanesi, per tener lontana la gente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani partiranno le attività di pulizia e sanificazione delle aree gioco nei parchi milanesi, per evitare che le persone le usino. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala a Telelombardia, spiegando che la regola di non utilizzare i giochi nei parchi “non viene molto rispettata”. “Io capisco le mamme e capisco che con i bambini non è facile: li abbiamo chiusi in casa per un sacco di tempo e questi impazziscono quando escono, però bisogna avere molto prudenza”, ha detto il sindaco, annunciando: “Da domani cominciamo a fare un’opera di pulizia e di sanificazione di tutti gli spazi gioco, così facciamo una cosa buona, perché puliamo al meglio e cerchiamo di tener lontana la gente in questa fase. Così appena si potrà ripartiremo da una situazione anche sanificata”. (Rem)