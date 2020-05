Usa: Trump telefona a Putin e spinge per il controllo degli armamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo START ha limitato gli Stati Uniti e la Russia a schierare non più di 1.550 testate nucleari, il livello più basso degli ultimi decenni, e ha limitato i missili e i bombardieri terrestri e sottomarini che li hanno consegnati. La Cina, che si stima abbia circa 300 armi nucleari, ha ripetutamente respinto la proposta di Trump, sostenendo che la sua forza nucleare è difensiva e non costituisce una minaccia. La chiamata, che ha avuto luogo nel 75 ° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in Europa, ha affrontato anche la crisi del coronavirus e altri problemi, ha affermato la Casa Bianca, con Trump che ha dichiarato che gli Stati Uniti erano pronti ad aiutare qualsiasi paese che combatte la malattia, compresa la Russia. Il Cremlino ha anche affermato che i due leader hanno discusso anche del mercato petrolifero globale e di altre questioni. (Nys)