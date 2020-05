Usa: le case automobilistiche non dovranno richiamare altri gonfiatori Takata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non richiederanno alle case automobilistiche di richiamare altri 56 milioni di gonfiatori di airbag Takata. Lo riporta la stampa internazionale. Oggi la National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) ha affermato che i gonfiatori dell’airbag Takata non rappresentano un rischio per la sicurezza come in precedenti incidenti mortali, quando alcuni dispositivi sono esplosi e hanno lanciato schegge che hanno colpito dei passeggeri. Un gruppo dedito alla sicurezza automobilistica ha criticato la decisione, parlando della "totale mancanza di trasparenza" dell'agenzia. Nel 2016, Nhtsa ha ordinato il richiamo di altri 40 milioni di gonfiatori Takata e ha detto che avrebbe esaminato entro la fine del 2019 se fosse necessario richiamarne altre 56 milioni. Takata ha presentato istanza di protezione fallimentare a giugno 2017, dopo che la società aveva accettato di dichiararsi colpevole di illeciti penali per risolvere un'indagine del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. I pubblici ministeri di Detroit hanno accusato tre ex dirigenti Takata di aver falsificato i risultati dei test per nascondere il difetto del gonfiatore, ma nessuno dei cittadini giapponesi è apparso in un tribunale degli Stati Uniti. (Nys)