Brasile: giustizia conferma ordine per Bolsonaro di fornire i risultati dei test per il coronavirus

- Il Tribunale regionale federale (Trf-3), secondo grado di giudizio dell'ordinamento penale federale brasiliano, ha confermato l'ordine imposto al presidente della Repubblica dal giudice del tribunale federale di San Paolo di consegnare il risultato del test per il Covid-19 cui il capo di stato si è sottoposto lo scorso marzo. Nella sua decisione, il giudice Andre Nabarrete Neto chiarisce che la determinazione giudiziaria deve essere soddisfatta con la consegna degli esami e non di referti medici in sostituzione, come finora disposto dal governo. Il giudice di appello era stato chiamato in causa dall'ufficio dell'Avvocatura dello stato (Agu) che, rappresentando il presidente della Repubblica, aveva impugnato l'ordine del giudice rifiutandosi di inviare alla giustizia il risultato del test del presidente Bolsonaro, non adempiendo alla richiesta della magistratura che lo scorso 27 aprile aveva concesso 48 ore di tempo al presidente per fornire il dato. (segue) (Brp)