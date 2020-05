Brasile: giustizia conferma ordine per Bolsonaro di fornire i risultati dei test per il coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esiste una legge che garantisce l'intimità e la privacy. Se abbiamo una malattia grave non siamo obbligati a divulgare i dati", aveva poi affermato il presidente rivolgendosi ai giornalisti. "L'ufficio dell'Avvocatura dello Stato (Agu) ha presentato un appello. Se perdiamo l'appello, verrà presentato il risultato e io mi sentirò violato" affermava Bolsonaro. In virtù della decisione del giudice ora gli esami dovranno essere consegnati. Il capo dello stato si era sottoposto all'esame dopo che si era accertata la positività del sottosegretario alla Comunicazione della presidenza della Repubblica, Fabio Wajngarten e di altri 23 componenti della comitiva presidenziale che all'inizio di marzo aveva partecipato alla visita di stato di Bolsonaro negli Stati Uniti. La presentazione del risultato dell'esame è tuttavia rilevante dal momento che nei giorni successivi al test il presidente, nonostante la raccomandazione di mantenere l'isolamento, era uscito in strada senza mascherina di protezione, incontrato cittadino, stretto mano e firmato autografi. (Brp)