Fase 2: Fontana e Gallera, graduale ritorno a normalità degli ospedali lombardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovranno essere inoltre previste - aggiungono Fontana e Gallera - aree dedicate esclusivamente alla degenza di pazienti Covid free con personale sanitario dedicato". Il personale deve indossare comunque mascherina chirurgica, guanti e camice, fatte salve misure di protezione maggiori sempre in funzione delle manovre di assistenza che vengono eseguite. Sarà necessario considerare, laddove presente ed utilizzabile, l'attivazione di un blocco operatorio ad uso esclusivo dei pazienti candidati a chirurgia elettive e prevedere una separazione per quanto possibile fisica e completa di materiali e personale tra le sale operatorie dedicate ai pazienti Covid e no-Covid. Completamente separati devono essere anche i percorsi di ingresso e uscita dai blocchi/sale operatorie Covid free e i percorsi di accesso dalla/e aree di degenza Covid free. "Durante l'epidemia Covig 19 - commenta l'assessore Gallera - tutte le strutture pubbliche e private accreditate hanno implementato posti letto di terapia intensiva per far fronte alla gestione dei pazienti con grave insufficienza respiratoria. La dotazione regionale di tali posti è pertanto più che raddoppiata nell'arco di poche settimane e si è assistito a un processo di trasformazione di diverse aree dell'ospedale fino ad arrivare ad una capienza massima che ha superato le1800 postazioni e ha permesso di far fronte alle necessità che giornalmente venivano rappresentate all'unità di crisi". Stante la progressiva riduzione della necessità di posti letto di terapia intensiva per pazienti Covid e la conseguente rimodulazione complessiva di ogni presidio ospedaliero, si ritiene necessario che vengano comunque garantite unità dedicate e distinte per pazienti intensivi Covid positivi. (segue) (com)