Fase 2: Fontana e Gallera, graduale ritorno a normalità degli ospedali lombardi (3)

- "Tutte le aree realizzate in ampliamento nel periodo di emergenza - aggiunge il presidente Fontana - devono essere mantenute arredate e attrezzate e pronte ad un'eventuale ulteriore immediata attivazione". All'ingresso tutti gli operatori sanitari, gli utenti e gli eventuali accompagnatori autorizzati di minori, disabili, utenti fragili non autosufficienti devono essere dotati di mascherina chirurgica e guanti per tutto il tempo di permanenza in pronto soccorso e nelle aree di attesa e devono rispettare le indicazioni di distanziamento interpersonale. In questa fase è indispensabile che all'interno dei pronto soccorso siano mantenuti distinti e funzionalmente separati i percorsi di gestione e cura dei pazienti con e senza sintomi sospetti Covid-19 al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio in questo contesto. Indipendentemente dalla modalità di arrivo (Areu o autopresentazione), tutti gli utenti che accedono al Ps, devono transitare in un'area dove vengono identificati i pazienti con sintomi compatibili con Covid-19 (febbre e/o influenza like sindrome -Ili, tosse mal di gola difficoltà respiratoria) e, in tal caso, avviati alla valutazione all'interno di un percorso Covid-19. In caso contrario è invece previsto l'avvio al percorso standard, con esecuzione comunque del tampone naso faringeo prima dell'eventuale ricovero. In caso di sintomi/segni significativi di sospetta infezione respiratoria Covid 19 il soggetto dovrà essere sottoposto a tampone naso-faringeo e sostare in spazi del pronto soccorso dedicati, secondo un percorso distinto da quello per gli utenti ordinari fino all'arrivo del referto del tampone; nel caso in cui non sia necessario trattenere il paziente in osservazione, lo stesso potrà essere dimesso a domicilio con indicazione all'isolamento fino ad esito tampone. (segue) (com)