Fase 2: Lamorgese, Protocollo con Cei importante, ben venga libertà di culto

- Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in merito alla firma del Protocollo tra governo italiano e Conferenza episcopale italiana per la ripresa dal prossimo 18 maggio delle celebrazioni liturgiche con il popolo, ha sottolineato che sono stati "giorni di intenso lavoro con la Cei. Era necessario", ha continuato l'esponente dell'esecutivo ospite a "Tg2000" su Tv2000, "assicurare tutte le misure di sicurezza per i fedeli, perché ci fosse un ordinato ingresso nelle messe. Siamo riusciti in tempi brevi ad arrivare oggi alla firma di questo Protocollo importante. I controlli sono stati tanti nella fase 2, il momento che mi ha più preoccupato è stata l'apertura il 4 maggio scorso. Ancora una volta gli italiani hanno dimostrato una grande prova di responsabilità, ben venga quindi - ha concluso Lamorgese - la libertà di culto perché il diritto al culto è un diritto importante". (Rin)