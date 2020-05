Decreto di maggio: Bellanova, filiera con criticità enormi, serviranno risorse adeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiera agricola sta affrontando "enormi criticità", "per questo serviranno risorse adeguate, anche nel decreto di maggio". Lo scrive su Twitter il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova. "È vero che la filiera della vita non si è mai fermata e ha continuato a garantire gli approvvigionamenti di cibo, ma le criticità sono enormi. Per questo serviranno risorse adeguate, anche nel decreto di maggio. Siamo al lavoro", scrive il ministro che, su un'infografica informa che è stata raggiunta "l'intesa con le Regioni" per "un fondo da 100 milioni di euro per le imprese agricole, della pesca e dell'agricoltura". (Rin)