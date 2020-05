Roma: sui centri estivi è scontro M5s-Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I centri estivi scatenano la polemica tra il presidente della commissione capitolina Sport, il pentastellato Angelo Diario, e il Pd capitolino intervenuto a difendere la presidente dem del I Municipio Sabrina Alfonsi. È stata proprio quest'ultima con un'intervista alla stampa questa mattina ad innescare la polemica, annunciando i preparativi del municipio per trovare spazi idonei per i centri estivi. La cosa non è piaciuta a Diario che l'ha considerata una "spregiudicata fuga in avanti" e su Facebook ha invitato Alfonsi, pur senza mai citarla, "a lavorare seriamente". "Non sappiamo ancora se e quando sarà possibile effettuare i centri estivi - ha argomentato Diario -, eppure alcuni Presidenti hanno pensato bene di 'scrivere lettere alle famiglie' (sono curioso di sapere per dire cosa)". Diario sul tema centri estivi aveva convocato un'apposita seduta della commissione Sport invitando tutti i municipi "per - spiega nel post su Facebook - coordinare le attività propedeutiche ad assegnare in tempi rapidi, tramite procedure trasparenti e meritocratiche uguali in tutti i Municipi, le aree all'aperto idonee a fare attività sportiva". Insomma, coordinare il lavoro. " Invece di scrivere alle famiglie - ha attaccato Diario - i Municipi devono lavorare per rispondere a quanto è stato chiesto loro da parte del presidente della commissione Sport (lo stesso Diario ndr), comunicando l'elenco delle aree idonee presenti". (segue) (Rer)