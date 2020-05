Roma: sui centri estivi è scontro M5s-Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A difesa della presidente del I municipio è intervenuto subito il Pd capitolino. In una nota il capogruppo dem in Campidoglio Giulio Pelonzi ha accusato Diario di essere affetto "dal virus di onnipotenza" e di "interpretare la propria posizione di presidente della commissione sport come una prerogativa assoluta". "Forse - ha aggiunto Pelonzi - ignora che i presidenti dei Municipi di Roma sono eletti direttamente dai cittadini ne più e ne meno del sindaco e nessuno può loro impedire l'esercizio del mandato. Diario Chieda scusa alla presidente Alfonsi". Sulla stessa linea anche la responsabile del settore Scuola del Pd Roma Annarita Leobruni che definisce "assurdo" l'intervento di Diario e si chiede perché "il presidente della commissione Sport Diario invochi report inutili, che dovrebbe già avere, sulle aree all'aperto di scuole e parchi da mettere a disposizione delle associazioni. Dov'è stato in questi 4 anni?". Per l'esponente della segreteria romana dei dem Claudia Daconto Diario "non ha mai letto lo statuto del Comune di Roma che riconosce ai municipi autonomia gestionale, economica e finanziaria". (Rer)